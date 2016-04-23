Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова

В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.

Как сообщается в официальном аккаунте театра в Instagram, отмена связана с болезнью актера.

В частности, отменяются заявленные на 6 и 7 мая спектакли «Встречайте, мы уходим» и «Римская комедия (Дион)».

Вместо них будут показаны другие постановки.

Отмечается, что все билеты, купленные на отмененные спектакли, действительны. Кроме того, их можно сдать до начала спектакля.



Виктор Сухоруков — популярный артист театра и кино, один из ведущих актеров Театра имени Моссовета, также играющий на сцене Театра имени Вахтангова.

На его счету — около девяноста киноролей, из которых самые известные — в фильмах «Золотой век», «Бедный, бедный Павел», «Брат» и «Брат-2», «Комедия строгого режима», «Про уродов и людей», «Остров».