Как самарские журналисты отомстили Роскомнадзору

Известный самарский журналист Сергей Курт-Аджиев ведет себя достаточно независимо и пишет то, что думает, в связи с чем у него периодически возникают проблемы.

Так, когда в 2007 году он руководил в Самаре филиалом «Новой газеты», против него возбудили дело об использовании контрафактного программного обеспечения.

Правда, спустя несколько лет, в 2011 году власти перед ним извинились и выплатили компенсацию. Однако филиал газеты был закрыт.

В 2016 году другой проект Курт-Аджиева — сайт «Парк Гагарина» — признали иностранным агентом. Случилось так, что когда-то «Парк Гагарина» заключил договор с проправительственным фондом «Самарская губерния». Но журналисты не знали, что еще раньше «Самарская губерния» сама получила грант из США, пишет «Новая газета».

А уже совсем недавно — в 2018 году — к сайту прицепился Роскомнадзор. Сетевое издание «Парк Гагарина» привлекли к административной ответственности из-за того, что они якобы не сообщили ведомству об изменении периодичности.

Проблема заключалась в том, что сайт был зарегистрирован как ежедневное издание. Однако в феврале прошлого года сайт не выпустил новости в выходные, и Роскомнадзор счел это нарушением и составил протокол. Суд посчитал действия ведомства правомерными.

«Наша месть была ужасной», — приводит газета слова Курт-Аджиева и одновременно — комиксы Евгения Киямова о тяготах региональной журналистики.

«Парк Гагарина» по выходным стал выкладывать новости исключительно о Роскомнадзоре.