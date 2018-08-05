Как «водочный депутат» из Самары зарабатывает на мошенничестве с биткоинами

Из-за махинаций бывшего депутата Самарской губдумы пострадал бизнесмен. Его обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений. Но он ни на кого не нападал. Напали на него.

Руководитель компании «ТопИнженер» Дмитрий Таран сидел у себя в офисе в центре Москвы и неторопливо беседовал с очередным клиентом по скайпу. Внезапно в кабинет ворвались семь человек. Кто-то из них ударил Тарана кулаком по лицу и повалил на пол. Подключились еще трое. Тарана молотили по ребрам и голове. После его выволокли в опенспейс и продолжили избивать уже там. Неизвестные угрожали, что убьют Дмитрия. У некоторых из них были ножи.

За Дмитрия вступились находящиеся в опенспейсе сотрудники. Один из них — Павел Бобровский — удерживал человека, который, по словам очевидцев, старался пырнуть Тарана ножом. А офис-менеджер Лилия Кобзева помогла Дмитрию выйти в соседнее помещение и заперла дверь изнутри.

«Когда ребята ринулись к Диме на помощь, началась куча-мала, — вспоминает Лилия. — Парни уворачивались от ножей… Девушки кричали… Офис просто громили… Двое наших сотрудников побежали звать охрану. Мне удалось вывести Диму в соседний кабинет. Мы закрыли дверь. Вышли примерно через минуту. Нападавших не было. Мы вызывали полицию и скорую помощь».

Дмитрия увезли в больницу. У него были множественные ушибы в районе лица и груди, а также рассечена бровь. Еще нападавшие сломали бизнесмену два зуба.

После того как медики оказали Дмитрию помощь, в клинику прибыли полицейские и настойчиво попросили Тарана проехать в ОМВД по Донскому району. Предприниматель, разумеется, думал, что полиция хочет взять у него показания по факту нападения в офисе.

Но не тут-то было. Оказалось, что один из незваных гостей спустя сорок минут после визита в «ТопИнженер» обратился в больницу с проникающим ранением в легкое. Этот человек рассказал полицейским, что удар ему нанес Дмитрий отверткой.

Во время беседы со мной полицейские заверяли, что у какого-то дагестанца с нападавшей стороны есть колото-режущее в спину. История с этим ранением какая-то мутная. Они много раз спрашивали, был ли у Димы в руках нож или отвертка. Я сказала, что не бросилась бы успокаивать человека, который пыряется отверткой или ножом. Было месиво и много крови у Димы. Отвертки или ножа у него в руках не было, — утверждает Лилия Кобзева.

«Слава богу, моего мужа не задержали на время расследования, — говорит супруга Дмитрия Наталья. — Расследование тянется год. С нашей стороны есть порядка 20 свидетелей, готовых подтвердить, что никого Дима отверткой не бил. Есть видео, как нападавшие вышли из офиса внешне совершенно здоровые. Никто из них не выглядел раненым. Эти люди не вызвали скорую, будучи в здании бизнес-центра, а уехали на личном автомобиле. Да и в больницу они обратились не в самую ближнюю».

«А через месяц потерпевший не пришел на допрос по причине того, что уезжал на сборы по борьбе. Так было ли у него тяжелое ранение?» — вопрошает Наталья.



В конце апреля Тарану было предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Сделка с биткоинами

У Дмитрия есть бизнес-партнер Михаил Болдырев, глава компании «Клондайк Групп», которая занимается разработкой программных продуктов. В апреле 2018 года к Михаилу обратился его знакомый Артем Евсеенко и предложил поучаствовать в сделке по купле-продаже биткоинов в качестве эксперта по информационным технологиям. Артем свел Михаила с продавцом криптовалюты Дмитрием Анищенко. Тот посулил Болдыреву хорошие комиссионные, и Михаил согласился. Другой знакомый Болдырева — некто Вадим — познакомил его с покупателем биткоинов Романом Малисовым.

«Наша первая встреча состоялась на Гоголевском бульваре в переговорной комнате банка ВТБ. Присутствовали Дмитрий Анищенко, Роман Малисов, партнер покупателя Егор Виноградов и я», — говорит Болдырев.



Продавец криптовалюты бравировал, что он «бывший политик с огромными связями» и удачливый бизнесмен, имеющий интересы в Африке и Европе. Со слов Анищенко, он решился на продажу биткоинов для пополнения оборотных средств. Роман Малисов представился криптоинвестором.

Поскольку сделка означала обмен одной валюты на другую, между покупателем и продавцом возникли разногласия, кто из них первым произведет транзакцию. Очевидно, они не доверяли друг другу. Мне было предложено для подтверждения платежеспособности продавца внести небольшую сумму собственных средств. Я отправил имеющиеся у меня криптовалюту Роману Малисову, эквивалентную 55 тысячам 689 долларам США, — рассказывает Михаил.

19 апреля 2018 года Малисов сообщил, что перевел Анищенко 30 тысяч евро со счета в кипрском банке, и предъявил платежное поручение в электронном виде. Последний подтвердил получение денег, после чего отправил на счет Малисова эквивалентное количество биткоинов. Продавец и покупатель остались сделкой довольны, поэтому договорились повторить комбинацию. Во второй раз Роман Малисов перечислил Анищенко уже 100 тысяч евро.

«Дмитрий, желая показать свою добросовестность, весь день находился в моем офисе в ожидании поступления средств, — вспоминает Михаил Болдырев. — Роман Малисов сообщил, что деньги отправлены, однако платежное поручение по неизвестным причинам он долгое время не предъявлял. Мы получили платежку только к семи часам вечера. Анищенко сказал мне, что не может проверить поступление средств, поскольку банк в это время уже не работает, и я вынужден был его отпустить».

Наутро Дмитрий Анищенко бесследно исчез. А 24 апреля Малисов заявил Болдыреву, что биткоинов от бывшего политика он не дождался и теперь Михаил «должен нести единоличную ответственность за несостоявшуюся сделку».

«Роман Малисов присвоил находящиеся у него мои деньги (55 689 долларов) и потребовал с меня еще 65 тысяч 618 долларов в качестве возмещения убытков по сделке», — сокрушается Михаил.

Болдырев подозревает, что Малисов и Анищенко могли войти в сговор.

От паленой водки до ГУП «Ритуал»

Биография Дмитрия Анищенко заслуживает отдельного внимания. В 1996 году он окончил филологический факультет Самарского государственного университета. Получив диплом, Анищенко три года проработал в сельской школе учителем русского языка и литературы. Однако жить на скромную зарплату учителя Дмитрий не собирался. Параллельно он занялся бизнесом. Дмитрий разводил водой дешевый этиловый спирт, разливал полученный суррогат по бутылкам, клеил этикетки бренда «Пшеничная» и продавал наивным сельчанам.

Бизнесменом Анищенко оказался на редкость трудолюбивым. Когда стражи правопорядка приехали ликвидировать незаконное производство спиртного, то обнаружили более 300 литров поддельной водки. Впрочем, отделался начинающий предприниматель тогда легким испугом. Суд, как писали местные СМИ, приговорил Анищенко к году лишения свободы условно. Должно быть, определенную роль в этом деле сыграл влиятельный отец Дмитрия Александр Анищенко, который занимал должность главы Красноглинского района.

В марте 2007 года Дмитрий Анищенко избрался депутатом Самарской губернской думы четвертого созыва по Красноглинскому округу. Он входил во фракцию «Единой России», был, как положено, пламенным патриотом и лидером движения «Наша Самара». Анищенко даже планировал баллотироваться в мэры Самары, но пробовать свои силы на выборах градоначальника почему-то не стал.



В 2011 году Дмитрий уходит из губдумы и приезжает в Москву. В столице Анищенко хотел погреть руки на продаже одной хлебной должности. Он пообещал некоему человеку устроить его директором ГУП «Ритуал». Свои услуги Дмитрий оценил в два миллиона евро. Правда, выполнить взятые на себя обязательства экс-депутат не сумел, и 19 февраля Анищенко заключили под стражу. На этот раз судья приговорил бывшего парламентария к полутора годам лишения свободы за мошенничество.

«Я хочу свои деньги обратно»

Но вернемся к сделке с биткоинами. Малисов начал третировать Михаила, и тот вконец было отчаялся: Болдырев уже думал выставить на продажу квартиру в Москве, дабы отдать незадачливому покупателю криптовалюты еще 65 тысяч 618 долларов. На выручку пришел бизнес-партнер Михаила Дмитрий Таран. Он изучил предоставленные Малисовым платежные поручения и обнаружил, что в документах отсутствуют отметки банка об отправке средств. Кроме того, предъявленные Романом бумаги по поводу биткоин-транзакции не содержали конечных электронных кошельков отправителя и получателя.

Таран убедил Михаила, что финансовые притязания Малисова незаконны. Желая поставить в этой неприятной истории жирную точку, Дмитрий предложил устроить с Романом еще одну встречу.

Разговор фиксировался на видео. Судя по записи, которая есть в распоряжении «Ридуса», Малисов, едва войдя в комнату для переговоров, начал угрожать присутствующим в ней мужчинам: «Парни, цель моего визита — пи*да всем! Я хочу свои деньги обратно получить! В следующий раз я подъеду уже с парнями, понятно?!»

Тарана возмутило такое начало беседы. Он вступил с Малисовым в перепалку, в ходе которой Роман пообещал «закрыть Дмитрия по статье».

Роману пробовали объяснить, что фактов, указывающих на осуществление платежа, не имеется. Но Малисов настаивал на своем, уверяя, что платеж был осуществлен, исходя из какого-то свидетельства. Тогда еще один бизнес-партнер Болдырева по имени Петр, который тоже присутствовал на встрече, попросил Малисова показать это свидетельство.

Но вместо этого Роман позвонил Егору Виноградову и пожаловался, дескать, «куча народу начинают пихать ситуацию». Телефон Малисов перевел в режим громкой связи, и участники переговоров прекрасно слышали, что отвечал этот Егор. По словам Дмитрия, он «посоветовал Роме ни с кем не базарить и поскорее убраться».



«Ромыч, ты там нормально? Ты там с ними не базарь особо, им там всем пи*да будет. Прямо сейчас будет, в течение часа можно это все устроить», — приводит Дмитрий выдержку из разговора Романа с Егором.

На прощание Малисов кинул в адрес своих собеседников пару «ласковых» фраз.

«Я с тобой отдельно побазарю, понял, земляк?!» — сказал он Михаилу.

«А тебе язык вырву на х@#!» — пообещал Малисов Дмитрию.

«Героически закрыл собой друга»

На следующий день Роман Малисов пришел в офис в сопровождении шестерых человек, и они учинили погром, о чем мы писали в самом начале.

«Когда они пришли в бизнес-центр, они, дескать, не знали, что там пропускной режим, не знали, что там есть охрана, — рассказывает адвокат Дмитрия Виктор Адамчевский. — Поэтому они просто… Ну, кто за женщиной прошел через турникет, кто перепрыгнул. Поднялись они, значит, в офис, позвонили в дверь. Офис-менеджер спросила о цели визита. Они ответили, что им нужен Миша. „Его нет“, — ответила девушка. „Тогда Дима“, — сказали они. Девушка пригласила их в переговорную комнату. Когда эти люди дошли до двери переговорной, то справа увидели в кабинете Дмитрия. Вот тут-то все и началось… Кстати, человек, которого Дмитрий Таран будто бы ударил отверткой, держал в руках нож. Он, между прочим, сделал в сторону Дмитрия выпад, но не попал. После этого между ними вклинилась офис-менеджер, она оттеснила Дмитрия в соседний кабинет и заперла дверь».

По версии нападавших, дело обстояло совершенно иначе. Малисов и «потерпевший» показывают, что первым напал Дмитрий. Он, взглянув на Романа, якобы произнес: «Я тебя обещал убить, если еще раз увижу. И раз ты пришел, я тебя убью». В итоге, докладывает «потерпевший», Дмитрий схватил отвертку и хотел пырнуть Романа, однако «героический» друг закрыл Малисова своим телом и получил удар в спину.

Затем эти незваные гости будто сказали, что Дмитрий какой-то бешеный, и ушли. При этом ни следов крови, ни материалов для удержания раны по пути их отхода полиция не обнаружила. Дмитрий оказался в седьмой больнице. А через 40 минут после конфликта пришла телефонограмма из 64-й больницы, которая находится на улице Вавилова. В ней говорилось, что один из нападавших доставлен с ранением в легкое, — констатировал адвокат.

Следствие, утверждает Адамчевский, всецело на стороне «потерпевшего» приятеля Малисова. Рассматривать версию Дмитрия в полиции категорически не хотят. «При этом имеется аудио- и видеозапись разговора с угрозами. Имеется распечатка этого разговора. Есть видеозаписи, что нападавшие зашли в офис и вышли без каких бы то ни было физических увечий. А еще есть заявление от Михаила, у которого вымогают деньги, и есть заявление от Тарана. Более того, у нападавших, как утверждают свидетели, имелись с собой ножи. Но следствие на это не обращает внимания», — сетует Виктор Адамчевский.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как налетчики, устроившие погром в конторе Тарана и Болдырева, вышли из офиса абсолютно внешне здоровыми.

Вскоре дело должны передать в суд. Теперь судьбу Дмитрия Тарана будут решать там.



Я почти двадцать лет работаю в адвокатуре. Раньше у меня были оправдательные приговоры. Но сейчас я ни в чем не уверен, если количество оправдательных приговоров составляет менее одного процента. Почему? Потому что у нас идет погоня за показателями. Им нужны тяжкие преступления, а мошенничество и побои не нужны. Они раскрытия не дают, — сказал Адамчевский.

«Когда дело возбуждали, оно сначала находилось у одного следователя. Потом его передали следователю Нине Кожиной. Честно говоря, она показалась очень неопытной. В дальнейшем Кожина то уходила в отпуск, то еще что. Она уже не работает. Говорят, в декрете. Сейчас в ОМВД по Донскому району есть только заместитель начальника следственного отделения Колган Алексей Иванович, который расследует это дело, и молодая девушка, ее приняли на работу следователем два месяца назад», — заключил юрист.

«После происшествия в офисе Малисов и его люди звонили Михаилу, но он не брал трубку. Затем они ему писали угрозы, что всех, мол, посадят. Мы предполагаем, они изначально приходили, чтобы подставить Болдырева. Но Миши не оказалось в офисе. Поэтому они подставили Диму. Никакого ранения, я уверена, не было», — подытожила Наталья Таран.