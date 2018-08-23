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Кот носит костюмы супергероев и покоряет сердца людей по всему миру

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  • 30 апреля 2019, 18:00
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Много ли вы видели косплееров? Наверняка, да! Но все они, скорее всего, не стоят и одного пальчика с пушистой лапки вьетнамского котика по кличке Чо, который перевоплощается в киногероев покруче некоторых людей. «Ридус» уже рассказывал об этом уникальном коте, который впервые получил известность, когда начал продавать рыбу на рынке в забавных костюмах, и быстро стал супер-звездой в соцсетях.

Хозяин питомца Ле Куок Фонг уже рассказывал журналистам, что дал коту имя Чо, которое переводится с вьетнамского, как «собака», потому что котёнок с детства вёл себя как щенок и часто дышал с открытым ртом. А ещё хвостатый любит мороженое.

Со времён своей работы продавцом, талантливый котик так полюбил переодеваться в разные костюмы, что сейчас решил перевоплотиться в героев кино-франшизы Marvel о «Мстителях», что с успехом и сделал, заслужив тонны умиления и лайков во всех соцсетях. К слову, за жизнью, приключениями и переодеваниями пушистого актёра следит уже более 120 тысяч подписчиков в Instagram. Присоединяйтесь и вы!

А вы наряжаете своих питомцев в костюмы?

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