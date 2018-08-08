Количество больных алкоголизмом в Москве снизилось в два раза

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн заявил на пресс-конференции, что за последние 10 лет в столице число больных алкоголизмом снизилось более чем в два раза — до 44 тысяч человек, сообщает ТАСС.

По его словам, в течение уже многих лет россияне все меньше употребляют алкоголь.

«Так что мы можем говорить, что потребление алкоголя снижается и в стране в целом, и в Москве в частности», — ответил нарколог на вопрос агентства.

Брюн отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, не существует безопасного уровня употребления алкоголя.

Нарколог добавил, что алкоголь перерабатывается от трех дней до трех недель, поэтому дозы должны быть «не больше столовой ложки».

По его словам, минимизировать действие алкоголя помогает движение.

«Песни, пляски. Любая мышечная активность хорошо выводит алкоголь из организма», — приводит слова нарколога РЕН ТВ.