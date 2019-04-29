«Выдающийся пациент»: в Сети не оценили рэп-хит от президента Туркмении

Рэп-композиция, исполненная президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым под аккомпанемент его внука Керимгулы, вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей.

Видео выступления, на котором глава среднеазиатской республики читает речитатив, посвященный его любимому коню по кличке Ровач, появилось в Сети накануне, 28 апреля, и уже успело собрать несколько сотен комментариев.

Некоторые пользователи выразили искреннее восхищение музыкальными талантами главы республики. Песню про Ровача оценили даже за океаном.

Других комментаторов удивила тематика исполненной Гурбангулы Бердымухамедовым композиции. Некоторые из них скептически отнеслись к воспеванию представителя семейства лошадиных, предложив «маэстро» в следующий раз обратить внимание на других млекопитающих.

Отдельные ценители отметили интересную манеру исполнения и артистизм президента. Некоторые даже иронизировали насчет перспектив песни про Ровача на Евровидении.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что главе государства не стоит распыляться на побочные занятия. Критика Гурбангулы Бердымухамедова варьировалась от саркастических упреков до категоричного недовольства и даже прямых оскорблений.



Отметим, что эта композиция — уже не первый продукт совместного творчества Гурбангулы Бердымухамедова и его внука. До этого им уже довелось воспеть спортивные успехи Туркменистана.

Еще одним хитом в исполнении «Аркадага» стала его перепевка песни «Каракум».