найти ×
   
  • USD
    64.71
  • EUR
    72.09
СохранитьСохранено0
×

00194

«Выдающийся пациент»: в Сети не оценили рэп-хит от президента Туркмении

Small 25de0a1fdb

© youtube.com

Рэп-композиция, исполненная президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым под аккомпанемент его внука Керимгулы, вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей.

Видео выступления, на котором глава среднеазиатской республики читает речитатив, посвященный его любимому коню по кличке Ровач, появилось в Сети накануне, 28 апреля, и уже успело собрать несколько сотен комментариев.

Некоторые пользователи выразили искреннее восхищение музыкальными талантами главы республики. Песню про Ровача оценили даже за океаном.

Других комментаторов удивила тематика исполненной Гурбангулы Бердымухамедовым композиции. Некоторые из них скептически отнеслись к воспеванию представителя семейства лошадиных, предложив «маэстро» в следующий раз обратить внимание на других млекопитающих.

Отдельные ценители отметили интересную манеру исполнения и артистизм президента. Некоторые даже иронизировали насчет перспектив песни про Ровача на Евровидении.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что главе государства не стоит распыляться на побочные занятия. Критика Гурбангулы Бердымухамедова варьировалась от саркастических упреков до категоричного недовольства и даже прямых оскорблений.

Отметим, что эта композиция — уже не первый продукт совместного творчества Гурбангулы Бердымухамедова и его внука. До этого им уже довелось воспеть спортивные успехи Туркменистана.

Еще одним хитом в исполнении «Аркадага» стала его перепевка песни «Каракум».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
71023984читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
806588читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6291531читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

422709686читать позжечитаю позже