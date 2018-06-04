Футболисты пропустили гол по просьбе тренера

Во время матча 45-го тура Чемпионшипа (второго дивизиона чемпионата Англии по футболу) между командами «Лидс Юнайтед» и «Астон Вилла» произошел довольно редкий случай.

Игроки «Лидс Юнайтед» намеренно пропустили гол по просьбе своего тренера Марсело Бьелсы.

Этому неординарному событию предшествовал гол «Лидса», который футболисты «Астон Виллы» посчитали несправедливым.

А началось все с того, что игрок «Астон Виллы» получил травму и остался лежать на траве. Футболисты «Лидса» продолжили атаковать, хотя их соперники показывали им жестами, что нужно остановиться.

В результате «Лидс» открыл счет, после чего вспыхнула драка.

Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter.

Однако в нее не вошли дальнейшие события. После того как за драку был удален с поля игрок «Астон Виллы», Бьелса потребовал, чтобы игроки «Лидса» пропустили гол, и «Астон Вилла» сравняла счет в матче.