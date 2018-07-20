Во время автошоу в Орле в зрителей въехал автомобиль

Во время автошоу, проходившего у торгового комплекса в Орле, водитель ВАЗ не справился с управлением, выполняя дрифт, и влетел в зрителей.

В результате молодой человек, наблюдавший за гонщиком, был госпитализирован с травмами ног, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.

«Предварительно установлено, что водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, допустил наезд на пешехода 2000 года рождения», — рассказала собеседница агентства.

Видеозапись произошедшего была опубликована в соцсети.

В комментарии к ней сообщается, что пострадавшего доставили в больницу с переломами обеих ног.

Предположительно, у машины могли отказать тормоза.