НТВ анонсировало показ шоу с Владимиром Зеленским
- 28 апреля 2019, 19:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С 3 мая на канале НТВ будет демонстрироваться телешоу «Магия», ведущим которого стал Владимир Зеленский.
«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», — говорится в анонсе, опубликованном на официальном сайте телеканала.
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу НТВ, выпуски программы о фокусах и фокусниках были сняты еще в 2012 году. В шоу приняли участие звезды, которых профессионалы обучали мастерству иллюзиониста.
Первоначально «Магию» собирались показывать на телеканале «Россия 1», уточняет «Коммерсант». Однако на российском телевидении шоу так и не вышло, рассказали ТАСС в пресс-службе НТВ.
Соведущей Зеленского выступила Татьяна Лазарева, пишет ФАН.
Как известно, по итогам второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45%.
Поскольку трем миллионам украинцев, проживающим в России, было отказано в праве проголосовать, Кремль усомнился в законности выборов на Украине.
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