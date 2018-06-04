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Пассажиры «Уральских авиалиний» обвинили авиакомпанию в мошенничестве

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© Марина Лысцева/ТАСС

Пассажиры, купившие билеты на прямой рейс Москва-Париж, были возмущены тем, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не предупредила их о запланированной пересадке в Калуге.

Как рассказала радиостанции «Говорит Москва» гендиректор агентства AG Loyalty Наталья Максвелл-Джексон, она оказалась среди 180 пассажиров, которые в январе приобрели билеты на рейс Москва-Париж длительностью 3 часа 45 минут. По ее словам, никакой информации о предполагаемой пересадке в Калуге не было.

Обманутые пассажиры уже собрали около 100 подписей и собираются подать на авиакомпанию в суд за мошенничество. Они намерены потребовать от «Уральских авиалиний» компенсации.

Максвелл-Джексон также сообщила, что представитель авиакомпании не объяснил пассажирам причину изменений параметров рейса.

«Представитель „Уральский авиалиний“ подошел один раз, сказал, что претензии можно предъявлять только через сайт», — пояснила она в интервью радиостанции.

В итоге пассажирам пришлось в Калуге самостоятельно получать багаж, переходить в другой терминал и перерегистрироваться. По словам Максвелл-Джексон, задержка составила примерно три-четыре часа. При этом часть пассажиров летела в США, и у них в результате сорвался дальнейший перелет.

По данным пассажирки, самолет в Париж должен был вылететь 28 апреля в 10:45. Та же информация о рейсе U6−759 размещена и на сайте «Уральских авиалиний». Однако в расписании аэропорта «Жуковский» на это время намечен рейс U69721 в Калугу.

Как сообщили URA.RU в компании «Уральские авиалинии», первоначально она получила разрешение от авиационных властей России на выполнение международных полетов по направлению Жуковский—Париж, однако авиационные власти Франции в свою очередь отказались выдавать такое разрешение.

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