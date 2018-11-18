найти ×
   
  • USD +0.03
    64.71
  • EUR -0.02
    72.09
СохранитьСохранено0
×

3015559

SpaceX повторно отложила запуск корабля Dragon к МКС

Small 25de0a1fdb

© NASA

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска повторно отложила запуск корабля Dragon к МКС. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил официальный Twitter частного космического предприятия.

Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено. Запуск 17-й миссии корабля Dragon к МКС назначен на 1 мая с площадки 40 во Флориде, — говорится в сообщении.

Напомним, изначально очередной корабль SpaceX должен был направиться к Международной космической станции еще 26 апреля, однако старт перенесли на 29-е число в связи с неподходящими баллистическими условиями.

Первый полет Dragon к орбитальной станции состоялся в 2010 году. В случае успеха очередной миссии, предстоящая стыковка с МКС станет уже 18-й по счету для кораблей этого типа.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
6062405читать позжечитаю позже
Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
21092707читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4238630читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

15062091читать позжечитаю позже