SpaceX повторно отложила запуск корабля Dragon к МКС

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска повторно отложила запуск корабля Dragon к МКС. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщил официальный Twitter частного космического предприятия.

Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено. Запуск 17-й миссии корабля Dragon к МКС назначен на 1 мая с площадки 40 во Флориде, — говорится в сообщении.

Напомним, изначально очередной корабль SpaceX должен был направиться к Международной космической станции еще 26 апреля, однако старт перенесли на 29-е число в связи с неподходящими баллистическими условиями.

Первый полет Dragon к орбитальной станции состоялся в 2010 году. В случае успеха очередной миссии, предстоящая стыковка с МКС станет уже 18-й по счету для кораблей этого типа.