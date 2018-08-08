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Турецкий отель, где остановился Зеленский, закрыл проход для журналистов

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© facebook.com

Территория турецкого отеля, где на эти выходные вместе со своей семьей остановился избранный президент Украины Владимир Зеленский, оказалась закрыта для журналистов.

Представителей СМИ, рассчитывающих пообщаться с еще не приступившим к исполнению обязанностей главой государства, не пускают на территорию гостиничного комплекса, тех, кому все же удается там оказаться, «вежливо выпроваживают», передает РИА Новости.

При этом, по информации агентства, выбранный Зеленским объект размещения продолжает работать для остальных туристов в штатном режиме. Многие из гостей не подозревают, что остановились по соседству с будущим президентом Украины.

Где-то здесь украинский президент? Не слышали. Мы здесь уже два дня, не заметили ничего необычного, никакой охраны, в отеле все открыто и доступно, — рассказал РИА один из местных отдыхающих.

В то же время информацию о нахождении Владимира Зеленского на территории гостиничного комплекса, расположенного в 25 километрах от города Бодрум, в неофициальных беседах подтверждает персонал отеля.

Да, господин Зеленский остановился в нашем отеле, в одной из вилл. В какой — не могу сказать. Но я лично доставлял туда завтрак. Он показался мне простым и спокойным человеком, весьма симпатичным, — рассказал один из сотрудников заведения.

Напомним, накануне утром на своей странице в Facebook Зеленский сообщил, что вместе с супругой и детьми улетает в Турцию. По словам будущего главы Украины, предыдущие 4 месяца ему приходилось работать без выходных.

Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через 2 дня — назад. За 4 месяца… первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха! — написал Зеленский.

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