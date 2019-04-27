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Члены пропавшей в декабре уфимской семьи найдены мертвыми

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Уфимские правоохранители обнаружили тела пятерых человек, пропавших без вести в декабре минувшего года. 40-летняя женщина, двое ее сыновей в возрасте 2 и 6 лет, 22-летняя дочь и девятимесячная внучка были найдены убитыми на дне колодца в одном из пригородных садовых товариществ, сообщает портал Mkset.ru.

По версии оперативников, расправиться с ними мог 46-летний сожитель многодетной матери. Накануне силовикам удалось выйти на его след, однако при задержании предполагаемый преступник успел свести счеты с жизнью.

Как сообщалось ранее, заявление о пропаже семьи поступило только в апреле. Первой тревогу, спустя 4 месяца с момента исчезновения, забила подруга 22-летней погибшей.

Следственные органы восстанавливают полную картину обстоятельств трагедии.

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