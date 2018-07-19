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Что вызывает рак легких у некурящих людей

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  • 27 апреля 2019, 12:54
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Группа онкологов из Университетского колледжа Лондона провела масштабное исследование, в ходе которого они выяснили, почему рак легких возникает у некурящих людей.

Считается, что чаще всего рак легких случается у курильщиков, но по словам ученых, в последнее время это заболевание возникает и у некурящих людей.

В ходе исследования специалисты выяснили, почему так происходит.

Воздействие вредных веществ на производстве, а также загрязнение воздуха в городах и пассивное курение стали основными причинами развития рака легких, — сообщили исследователи.

Также директор центра онкологических исследований лондонского колледжа профессор Мик Рик отметил, что многие некурящие люди не верят в то, что у них может возникнуть такое заболевание, и не торопятся к врачу, если возникают какие-то подозрения на ухудшение самочувствия.

Авторы работы напомнили, что плохая экология вносит свою лепту в развитие онкологии в мире, поэтому стоит проводить ежегодную диспансеризацию, чтобы контролировать свое здоровье.

Напомним, что на сегодняшний день в России насчитывается около 60 000 пациентов с раком легких.

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