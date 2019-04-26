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Прекращено дело против росгвардейца, избившего беременную в Иркутске

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© youtube.com

В Иркутске прекращено уголовное дело о превышении должностных полномочий против росгвардейца Максима Шишминцева, подозреваемого в избиении беременной женщины, сообщил в Facebook юрист фонда «Общественный вердикт» Святослав Хроменков.

«Следователь Свердловского СК Иркутска Анастасия Дмитриева прекратила дело по росгвардейцу Шишминцеву, возбужденное за побои Ирины Паньковой», - написал он.

В интервью изданию «Сибирь.Реалии» правозащитник заявил, что прекращение этого уголовного дела — произвол.

По его словам, неделей ранее пострадавшая получила результаты экспертизы, свидетельствующие о том, что она получила травмы бедер, плеч и живота именно после нападения Шишминцева. Специалисты также не исключают, что потеря ребенка, случившаяся через некоторое время после инцидента, могла быть вызвана побоями.

Ранее сообщалось, что 28 сентября 2018 года сотрудник Росгвардии избил беременную женщину в иркутском магазине «Леруа Мерлен». Инцидент произошел после того как пострадавшую и ее мужа обвинили в краже лампочки, которую они забыли выкрутить из светильника.

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