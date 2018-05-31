Тест по Фрейду: Какой аспект личности управляет вашим поведением?

Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд уверял, что личность состоит из трёх элементов: Ид, Эго и Суперэго. Согласно его теории, эти элементы, взаимодействуя друг с другом, создают сложные формы поведения человека.

Ид — единственный и основной компонент личности, который есть у человека с рождения. Этот целиком бессознательный аспект включает в себя инстинктивные и примитивные формы поведения. Согласно Фрейду, Ид — это источник всей психической энергии и функционирует он в соответствии с принципом удовольствия, из-за него человек стремится к немедленному удовлетворению всех своих желаний и потребностей, в противном случае возникает состояние тревоги или напряжённости.

Эго — компонент личности, отвечающий за взаимодействие с реальностью и выражение потребностей в приемлемой форме. Фрейд считал, что принцип реальности взвешивает средства и результаты действия, прежде чем приступать к нему или отказаться от побуждения. Также Эго также ослабляет напряжённость, созданную неудовлетворенными потребностями.

Суперэго — это аспект личности, который содержит все усвоенные нами моральные нормы, ценности и идеалы. Их мы получаем от обоих родителей и общества, они составляют наше чувство правильного и неправильного. Суперэго содержит рамки, в которых мы принимаем решения. Согласно Фрейду, Суперэго начинает появляться в возрасте примерно пяти лет и включает в себя ограничения, правила и стандарты хорошего поведения, а также совесть и действия, одобряемые обществом. Следуя правилам, человек наполняется чувством гордости за себя, осознаёт свою ценность для других и ощущает внутреннюю целостность.

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