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Водитель скорой сбил школьницу в Кисловодске

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© ГИБДД

В Кисловодске во время транспортировки экстренного больного водитель скорой помощи сбил школьницу, переходившую через дорогу, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, скорая направлялась в центральную городскую больницу с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

Водитель выбрал небезопасную скорость, из-за чего не успел вовремя среагировать и совершил наезд на 13-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, приводит сообщение РИА Новости.

В результате аварии школьница получила травму головы и перелом бедра.

В ГИБДД уточнили, что за рулем машины находился 52-летний местный житель, водительский стаж которого превышает 25 лет. За последние два года он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент ДТП водитель был трезв.

Степень ответственности каждого из участников аварии будет установлена в результате проверки.

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