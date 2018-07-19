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Лишь 30% россиян признаны здоровыми по результатам диспансеризации

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© ТАСС/Интерпресс

Прошедшая в 2018 году диспансеризация выявила у 54% россиян заболевания, требующие наблюдения у врача.

Здоровыми были признаны почти 30%.

У 29% лиц, прошедших диспансеризацию, установлена 1 группа здоровья, у 17,3% - 2 группа здоровья, а у 54% - 3 группа здоровья, — сообщается в докладе, опубликованном на сайте Минздрава.

Уточняется, что в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 миллиона человек, что составляет 92% от запланированного числа.

По данным Минздрава, благодаря диспансеризации смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России снизилась за последние 10 лет на 30%.

Ранее в Минздраве РФ заявили о готовности обеспечить гражданам России ежегодные профосмотры в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Планируется, что к 2024 году их пройдут до 102 млн человек.

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