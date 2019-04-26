Тест: Какой у вас комплекс?

Люди без комплексов — как единороги, многие в них верят, но никто никогда их не видел. Кто-то страдает от комплекса героя, кому-то мешает комплекс жертвы. Насколько вы уверены в себе, как чувствуете себя в ситуации стресса, как сильно зависите от мнения окружающих? Ответьте на вопросы теста и узнайте, какой комплекс есть лично у вас.

Расскажите о своём результате в комментариях, а тест обязательно отправьте друзьям и товарищам.

А также скорее узнайте, кто вы — экстраверт или интроверт, а может даже амбиверт; оптимист или пессимист; а также аудиал, визуал или кинестетик и ещё: идеалист, реалист или сюрреалист, и какой у вас тип личности — альфа, бета, гамма или омега.

