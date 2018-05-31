Советы психолога: что делать, если ваш родственник серьезно заболел

Наверное, многие задумывались над тем, как себя вести в различных стрессовых ситуациях: во время пожара, аварии, смерти близкого родственника. Но невольно на каждые «а вдруг…» стараешься убрать из головы тревожные мысли.

Но, как правило, такие «а вдруг» наступают внезапно, и человек бывает совсем не готов к свалившимся переживаниям и обязанностям. Конечно, постоянно думать о негативных ситуациях не стоит, но знать, куда обратиться за помощью в случае ЧП должен каждый из нас.

«Ридус» пообщался с клиническим психологом психиатрической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы Анной Якушенко, и выяснил, что делать, если у вашего близкого человека серьезные проблемы со здоровьем.

Шаг 1. Понять, что вам нужна помощь

Не каждый человек может самостоятельно справиться со стрессовой ситуацией, и это нормально. Если вы понимаете, что болезнь близкого человека тяжело сказывается на вашем психологическом состоянии, лучше обратиться к специалисту.

Как правило, медицинские психологи есть практически в каждой больнице или областном лечебном Центре.

Задача медицинского психолога — помощь родным в поисках контакта с пациентом, определить и объяснить близким, с учетом их психологических особенностей и психического состояния, что сейчас происходит с их родным. Очень часто пациенты сильно переживают за своих близких, пытаются морально им помочь, из-за чего могут держать свои чувства и эмоции под замком, чтобы не расстраивать родных. Кабинет психолога в этом случае — лучший вариант для снятия стресса, — рассказала «Ридусу» Анна Якушенко.

Не редко вместе с психологическими проблемами у родственников тяжело больных пациентов начинаются бытовые и финансовые проблемы. Потеря члена семьи всегда влечет за собой перераспределение семейных ролей, что может вызвать трудности у человека, считает психолог.

Чтобы не потерять контроль над ситуацией, желательно во время обратиться к специалисту и не отказываться от помощи.

Шаг 2. Узнать, как делать не нужно

Сотрудники реабилитационных центров часто сталкиваются с тем, что родственники пациентов либо полностью отказываются от ответственности, либо проявляют гиперопеку, которая не всегда положительно влияет на восстановление пациента.

Уход от ответственности может происходить потому, что человек не понимает или не хочет понять, что сейчас происходит с его близким человеком. Это приводит к отстраненности, ограничению общения пациента с близкими и друзьями, а потом контакт между пациентом и его родственниками может и вовсе пропасть.

К сожалению, иногда можно услышать от людей «я не знаю, не понимаю его/ее, вы должны полностью вылечить моего родственника в больнице». В таких ситуациях очень часто это приводит к тому, что человек становится обузой для своей семьи, и ему нанимают сиделку, полностью ограждая человека от общения с близкими.

Также встречается и гиперответственность, когда близкие, предупреждая любые желания пациента, стараются все сделать за него, максимально облегчая как двигательное, так и когнитивное включение в обычные бытовые заботы.

Например, кто-либо из родственников берет отпуск или увольняется с работы, и «садится» рядом с больным, осуществляя максимально трепетный уход.

Очень часто, когда у людей заболевает родственник, они чувствуют свою вину: не уберегли, мало уделяли внимания и т. д. То есть создаются побочные эффекты, с которыми нужно разбираться. Насильно отправлять человека к специалисту не стоит — это не эффективно. Также люди могут бояться обращаться к психологам, потому что страшно, дорого, непонятно. Но сейчас, особенно в Москве, есть много организаций, где оказывают бесплатную психологическую помощь, не стоит забывать об анонимной службе поддержки по телефону, — посоветовала Анна.

Шаг 3. Забыть про страхи

В процессе изучения проблемы связи родственников и пациентов реабилитационных центров мы выделили ТОП самых распространенных страхов людей, которые столкнулись с тяжелым заболеванием своих близких. Все опасения можно разделить на три условные категории:

страх неготовности: принять близкого в измененном состоянии/необходимости взять на себя домашние обязанности, которые они ранее не выполняли;

страх перед проблемами в случае инвалидизации близкого человека или смерти;

страх дополнительных расходов или ухудшения качества жизни (в каком состоянии будет родственник к моменту выписки, сможет ли он себя обслуживать, получится ли обеспечить ему достойный уход, как долго и в каком объеме будет нужна поддержка);

Именно с этими страхами и помогают бороться психологи. Самое главное понимать, что обращаться за помощью не зазорно.

Шаг 4. Что делать после принятия ситуации

В вашей жизни произошла трагедия, и только от вас зависит, насколько быстро вы придете в себя после случившегося. Иногда для принятия ситуации нужно просто взять себя в руки и жить дальше.

Если вы приняли решение помогать человеку, который оказался в больнице на длительном лечении и реабилитации, то вот несколько советов, которые помогут улучшить психологическое состояние как пациента, так и ваше.

Важно, чтобы больной регулярно испытывал положительные эмоции. При этом надо учитывать, что все люди по-разному реагируют на одинаковые вещи и события.

Для кого-то будет радостью визит внуков, встреча со старыми друзьями. А возможно, это только зря потревожит или смутит больного человека. Если пациент почти постоянно угрюм и раздражен, особенно важно постараться угадать и выполнить его маленькие желания.

Также не стоит забывать и о своем самочувствии. Если у вас кончатся силы, то кто поможет вашему родственнику, с кем он останется?

Если вы почти на пределе — остановитесь, отдохните. Этим элементарным правилом многие пренебрегают, не давая себе передышки до тех пор, пока усталость буквально не валит с ног. Между тем перерывы и выходные значительно повышают эффективность любой деятельности.

Помните, что просить о помощи не стыдно.

Шаг 5. Жизнь продолжается

Что бы ни случилось, жизнь в любом случае продолжается. Очень часто для реабилитации людям помогают новые цели, которые дают дополнительную мотивацию. Не замыкайтесь в себе, делитесь своими переживаниями с друзьями, старайтесь отдыхать, когда это необходимо.

Своим хорошим настроем вы не только поможете себе принять ситуацию, но и дадите понять своему близкому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, что вы рядом и сдаваться не нужно.