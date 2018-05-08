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На берегу Нила найдена гробница неизвестного Тита

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  • 26 апреля 2019, 12:52
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Группа египетских археологов недавно обнаружила еще одну гробницу недалеко от берега Нила. Фрагменты деревянной крышки саркофага сохранили иероглифические надписи, говорящие о том, что тут покоился таинственный человек по имени Тит.

Несмотря на то, что «владельцем» гробницы был Тит, в погребальных комнатах спрятаны десятки мумий, часть из которых детские. По словам археологов, две мумии лежали друг на друге, а это значит, что это могли быть мать и ребенок.

По предварительным данным, гробницу построили между VI веком до н. э. и IV веком н. э.

В гробнице археологии также обнаружили множество древних артефактов, в том числе вазы и амфоры — высокие сосуды с крошечными горлышками и двумя ручками. Вдоль одной стены стояли неповрежденные носилки, которые древние египтяне, вероятно, использовали, чтобы приносить тела в гробницу.

Рядом с некоторыми мумиями стояли сосуды, в которых сохранились остатки пищи, оставленные здесь во время погребального ритуала.

Особый интерес у исследователей вызвали золотые погребальные маски, а также статуэтка птицы Ба. Она символизирует в египетской мифологии душу человека, которая улетает из тела после смерти в другой мир. Птица имеет голову человека и тело сокола.

У входа в погребальную камеру находились материалы, использующиеся при мумификации: бинты, масла, а также канопы — сосуды для хранения органов умерших.

В папирусах, которые сохранились в гробнице, рассказывается не только про Тита, но и упоминаются древнеегипетские боги, в том числе Хапи, бог реки Нил.

Еще не знаем, кто такой Тит, возможно, дальнейшие исследования помогут нам это выяснить, — рассказали авторы исследования.
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