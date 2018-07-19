Певица Слава раскритиковала Собчак за сравнение Мытищ с «жопой мира»

Российская певица Анастасия Сланевская, известная широкой публике под псевдонимом Слава, жестко отреагировала на слова Ксении Собчак, раскритиковавшей Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.

Ты за последние 2 дня была в одной жопе мира, потом в Мытищах. Это маленькие ДК, ужасные залы, понимаешь? Никакая ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут, — наставляла бывшую коллегу по «Дому-2» экс-кандидат в президенты.

Слова Собчак «реально тряхонули» Славу. Своим возмущением певица поделилась с подписчиками в Instagram.

И это говорит на всю страну человек, который баллотировался в президенты, за которого голосовали те же люди, как она говорит, из жопы мира — из наших городов, которые не могут себе позволить нормального зала. Ксюш, не задумывалась, что эти люди создавали тебе рейтинг, что это такие же люди, как я и ты? Это вообще уже за гранью добра и зла, — возмутилась артистка.

Под конец ролика Слава нашла возможность заступиться за Ольгу Бузову, болезненно переживавшую колкие вопросы Собчак во время интервью.

Она человек дела, не слова, и она хотя бы ездит и работает, а не языком своим поганым метет, — резюмировала артистка.

Напомним, вызвавшее широкий общественный резонанс интервью Ксении Собчак с Ольгой Бузовой было опубликовано 24 апреля.

Примечательно, что вскоре после выхода видео Бузова отписалась от Instagram своей бывшей коллеги.