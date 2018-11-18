Появились снимки астероида Рюгу после взрыва бомбы

Руководители миссии «Хаябуса-2» поделились снимком искусственного ударного кратера, который был создан на поверхности астероида Рюгу в начале апреля.

Напомним, что 6 апреля космический аппарат «Хаябуса-2» сбросил на поверхность 500-метрового астероида Рюгу бомбу. Она состояла из медного снаряда массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммового заряда взрывчатого вещества.

Японский зонд специально сбросил бомбу, чтобы с астероида поднялась пыль и частички грунта и аппарат смог захватить их и позже доставить на Землю. Также бомба сделала небольшой кратер, который в дальнейшем станет местом для научных исследований.

Ранее агентство уже публиковало снимки, на которых видно, как к Рюгу летит бомба, но на анимации не показан сам кратер из-за большого расстояния до поверхности.

Теперь же специалисты опубликовали кадры, на которых видно поверхность Рюгу до и после падения бомбы.

На втором снимке, сделанном 25 апреля, отчетливо заметно углубление, при этом вещество, выброшенное из кратера, выглядит более темным, чем окрестности.



На данный момент специалисты изучают снимки, полученные «Хаябусой-2», и должны будут принять решение о проведении еще одного забора грунта станцией.

Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, открытый 10 мая 1999 года. Астрономы определили, что он похож по составу на углеродистые метеориты, которые падали на Землю ранее. В них ученые находили различные органические соединения, а также воду, что натолкнуло исследователей на мысль, как возникла жизнь на нашей планете.

Предполагается, что космический аппарат пробудет вблизи Рюгу до конца года, а потом вместе с образцами грунта отправится к Земле и в конце 2020-го сбросит капсулу с собранным материалом на поверхность нашей планеты для дальнейшего исследования в научных лабораториях.