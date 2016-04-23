найти ×
   
  • USD
    64.68
  • EUR
    72.11
СохранитьСохранено0
×

00714

В России выбрали самую красивую стюардессу

Small f78f8d6c11

© Михаил Терещенко/ТАСС

Бортпроводница авиакомпании «Аэрофлот» Дарья Баранова заняла первое место в отраслевом конкурсе красоты Sky Lady 2019, который состоялся в рамках международного форума Skyservice в Гостином дворе.

Всего в конкурсе приняли участие 16 бортпроводниц, представляющих авиакомпании России и СНГ, передает ТАСС.

Первой вице-мисс жюри выбрало стюардессу авиакомпании Nord Star Зарину Строеву, а почетное третье место досталось бортпроводнице Карине Рахмановой из Uzbekistan Airways.

Жюри конкурса под председательством телеведущей Арины Шараповой оценивало не только внешние данные девушек, но и профессиональные качества, умение держаться на публике и объясняться с пассажирами без ошибок в речи.

Недавно в СМИ просочилась история о том, как стюардессы отметили шампанским секс пассажиров на борту, а осенью прошлого года бортпроводница одной российской авиакомпании рассказала «Ридусу» о том, как проходит первый полет стюардесс и как над ними подшучивают опытные коллеги.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
6062405читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
22019206читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

13453753читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30614922читать позжечитаю позже