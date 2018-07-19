На станции метро «Чеховская» в Москвы внезапно умерла молодая женщина
- 25 апреля 2019, 22:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В московском метро внезапно упала и скончалась пассажирка.
Инцидент произошел на станции «Чеховская» около 21:30.
Как сообщил телеканалу «360» очевидец, девушка шла по вестибюлю и неожиданно упала замертво.
На вид ей меньше 30 лет, в руках у нее был пакет с каким-то порошком и рваными кедами.
По предположению очевидца, она отравилась психотропными веществами. «Она внешне похожа на наркоманку. Бомжевато одета, но молодая», — рассказал собеседник телеканала.
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