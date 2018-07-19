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На станции метро «Чеховская» в Москвы внезапно умерла молодая женщина

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Николай Галкин/ТАСС

В московском метро внезапно упала и скончалась пассажирка.

Инцидент произошел на станции «Чеховская» около 21:30.

Как сообщил телеканалу «360» очевидец, девушка шла по вестибюлю и неожиданно упала замертво.

На вид ей меньше 30 лет, в руках у нее был пакет с каким-то порошком и рваными кедами.

По предположению очевидца, она отравилась психотропными веществами. «Она внешне похожа на наркоманку. Бомжевато одета, но молодая», — рассказал собеседник телеканала.

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