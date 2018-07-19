найти ×
   
  • USD +0.70
    64.68
  • EUR +0.40
    72.11
СохранитьСохранено0
×

00199

Курсанты ВДВ в Рязани сорвали с себя погоны в знак протеста

Small f78f8d6c11

© ИТАР-ТАСС/Интерпресс

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище разразился громкий скандал — курсанты устроили акцию протеста против изменения традиционного цвета погон с небесно-голубого на зеленый. Они сорвали с себя новые погоны и сложили их у памятника генералу Василию Маргелову.

Как сообщил «Интерфакс», участие в акции приняли более 40 курсантов, в том числе представители сержантского состава. Судя по публикациями в соцсетях, участники акции готовят обращение к депутату Госдумы Александру Шерину, бывшему десантнику, с просьбой разобраться в ситуации. Также один из курсантов дал подробный комментарий телеканалу «Город».

В то же время официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что цвет погон у военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) менять не планируется. «Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах», — заявил генерал.

Сами сообщения об акции протеста в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище Конашенков назвал недоразумением и подчеркнул, что курсанты ходят на занятия в плановом порядке.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как десантники отмечают свой профессиональный праздник, почему они при этом купаются в фонтанах, как проходят заграничные учения ВДВ и почему десантура так сильно чтит память генерала Маргелова.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
2138858читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
22019206читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

103017292читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202474читать позжечитаю позже