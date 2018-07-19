Курсанты ВДВ в Рязани сорвали с себя погоны в знак протеста

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище разразился громкий скандал — курсанты устроили акцию протеста против изменения традиционного цвета погон с небесно-голубого на зеленый. Они сорвали с себя новые погоны и сложили их у памятника генералу Василию Маргелову.

Как сообщил «Интерфакс», участие в акции приняли более 40 курсантов, в том числе представители сержантского состава. Судя по публикациями в соцсетях, участники акции готовят обращение к депутату Госдумы Александру Шерину, бывшему десантнику, с просьбой разобраться в ситуации. Также один из курсантов дал подробный комментарий телеканалу «Город».

В то же время официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что цвет погон у военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) менять не планируется. «Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах», — заявил генерал.

Сами сообщения об акции протеста в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище Конашенков назвал недоразумением и подчеркнул, что курсанты ходят на занятия в плановом порядке.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как десантники отмечают свой профессиональный праздник, почему они при этом купаются в фонтанах, как проходят заграничные учения ВДВ и почему десантура так сильно чтит память генерала Маргелова.