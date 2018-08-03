Приемной матери умершего в Вологде мальчика предъявлено новое обвинение

В Вологде скончался 7-летний ребенок из приемной семьи, которого с тяжелыми травмами госпитализировали в августе прошлого года.

«Все эти месяцы мальчик находился в искусственной коме», — сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В связи со смертью Степана его приемной матери Юлии Блохиной предъявлено новое обвинение по более тяжкой статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», говорится в сообщении.

Ей также инкриминируются преступления, предусмотренные статьями «Оставление ребенка в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее были предъявлены обвинения супругу Блохиной и двум представителям органов опеки и попечительства. В частности, бывший начальник управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации города Вологды Григорий Поляков обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

Кроме того, специалисту отдела Раисе Понидаевой инкриминируется совершение двух фактов должностного подлога.