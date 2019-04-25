Архангельский облсуд признал законность «мусорного» референдума

Архангельский областной суд признал законность референдума по вопросу о ввозе в регион отходов из других субъектов федерации.

Однако, по мнению активистов, областные депутаты и избирком попытаются оспорить это решение в Верховном суде.

Как сообщает 29.ru, иск подала председатель инициативной группы по проведению референдума Елена Калинина, а ее интересы представляла юрист Оксана Владыка. Ответчиками выступили Архангельское областное Собрание депутатов и региональный избирком.

«Суд обязал зарегистрировать инициативную группу и дать ход референдуму», — цитирует издание юриста.

Ранее областные депутаты несколько раз проголосовали против проведения референдума. Избирком принял документы на проведение референдума только с пятой попытки.

В феврале было объявлено о строительстве экотехнопарка в Ленском районе на юге Архангельской области, рядом с Республикой Коми: планируемый полигон будет заниматься переработкой ТКО из Москвы и Архангельской области. Общественники и активисты экологических организаций настаивают на том, что необходимо провести все необходимые экологические экспертизы, прежде чем объект будет введен в эксплуатацию.