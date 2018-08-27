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BlaBlaCar обвинил Первый канал в выборе экспертов по половому признаку

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© visualhunt.com

Генеральный директор BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала в Facebook о сексизме на Первом канале.

По словам Рейдер, гендиректора онлайн-сервиса по поиску автомобильных попутчиков собирались пригласить для участия в программе «Доброе утро», но, узнав, что он — женщина, передумали.

По сценарию видеосюжета, корреспондент должен был ехать в автомобиле за рулем и брать интервью у эксперта на тему «Как сэкономить на майских праздниках».

Когда же редактор программы узнал, что в качестве эксперта выступит Ирина Рейдер, он расстроился, вспомнив, что раньше компанию возглавлял Алексей Лазоренко.

«Но Ирина как спикер не подходит. Понимаете, у зрителя есть стереотипы… Ну, там, хороший юрист — это мужчина. Или автомобильный эксперт — мужчина, но не женщина», — объяснил редактор и предложил дать интервью своему собеседнику — PR-менеджеру BlaBlaCar.

На это пиарщик ответил, что мужчин-спикеров в компании нет и попросил все-таки остановиться на кандидатуре гендиректора.

Редактор пообещал посовещаться с продюсером и перезвонить. Через два часа он сообщил по телефону, что формат пересмотрели и решили брать комментарии у пользователей сервиса, поскольку это будет более органично.

В этой связи Ирина Рейдер задалась вопросом, будут ли новые эксперты «достаточно экспертны».

Как и следовало ожидать, большинство комментариев под постом оставили женщины. «Нет слов! Наша Раша», — написала одна из них.

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