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Орущий диспенсер для туалетной бумаги напугал посетителя

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  • 25 апреля 2019, 18:12
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В социальной сети микроблогов стало популярным видео, которое парень снял в одном из общественных туалетов. Пользователь с ником хотел вытереть руки и оторвал бумажное полотенце, но едва он это сделал, как автоматический диспенсер издал громкий жуткий звук, изрядно перепугав американца. Юзеры немедленно заподозрили, что и у машины есть чувства.

Ролик собрал почти 200 тысяч лайков, 77 тысяч ретвитов и 800 комментариев, в которых юзеры обвиняют автора в жестокости:

ХВАТИТ! ТЫ ЕГО УБИВАЕШЬ.
Я бы тоже орал, если бы какой-то случайный чувак оторвал мне язык.
Ты сделал ему БОЛЬНО, чего ты ожидал?!
Зачем его запрограммировали чувствовать боль?

А один из пользователей выложил под публикацией видео с дверью, которая вообще истерически смеётся, стоит её толкнуть. Все дружно решили, что это сатанинский смех.

Ранее «Ридус» писал, как интернет-пользователей напугали и рассмешили визжащие на сковороде сосиски. Настоящий кулинарный хоррор. Послушайте сами!

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