Мать-одиночку хотят отдать под суд из-за неоформленного 3-дневного отпуска

Экс-заведующей детским садом из села Половинка Челябинской области Юлии Жарковой грозит уголовное преследование из-за трех дней неоформленного отпуска.

Женщине вменяют в вину зарплату, которую она получила за время отсутствия на рабочем месте, — около трех тысяч рублей. При этом, по словам самой Жарковой, между ней и непосредственным руководством существовала устная договоренность, что указанные три дня Юлия пропустит в счет своего отпуска.

С устного согласия своего руководителя в период с седьмого по девятое ноября 2018 года я обучалась на семинаре, а контроль над рабочим процессом вела дистанционно. С руководителем мы согласовали, что эти три дня я возьму в счет будущего отпуска, отгуляю потом на три дня меньше… Соответственно, рабочие часы в табели учета рабочего времени за эти три дня были проставлены и мне была выплачена заработная плата, — приводит слова Юлии адвокат Оксана Михалкина.



Месяц спустя во вверенный Юлии детский сад наведалась проверка, обернувшаяся непосредственным интересом местной прокуратуры. Юлию заподозрили в совершении уголовно наказуемого деяния — мошенничества. Женщину отстранили от выполнения служебных обязанностей.

В итоге в возбуждении уголовного дела контролирующему органу отказали ввиду отсутствия состава преступления, однако прокуратура обжаловала такое решение.

Положение Юлии усугубляется ее статусом матери-одиночки. Женщина самостоятельно растит двоих детей — мальчиков 6 и 10 лет. Ее супруг несколько лет назад погиб в автомобильной аварии, в наследство от совместной жизни женщине достался невыплаченный кредит на постройку частного дома.

Я не знаю, как дальше сложится вся моя жизнь и жизнь моих детей, если у меня будет судимость. Я не смогу найти себе достойную работу в соответствии со своим образованием, чтобы обеспечивать семью. Все это скажется на моих детях… Они и так пострадали от того, что растут без отца, а если еще и мать посадят как воровку, что с ними будет? — сетует женщина.

По словам юриста Оксаны Михалкиной, речь в данном случае не может идти о мошенничестве. При самом неблагоприятном для Юлии сценарии ее действия должны квалифицироваться по более мягкой статье «Подлог». Эксперт отметила, что подобная ситуация едва ли могла возникнуть в Москве или Подмосковье. По ее словам, помочь обвиняемой способно внимание широкой общественности к ее проблеме.