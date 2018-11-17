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Минздрав анонсировал единый регистр сердечно-сосудистых и онкозаболеваний

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© pexels.com

Министерство здравоохранения РФ объявило о планах создания единого регистра сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

При возникновении проблем в лечении регистр позволит установить, была это системная ошибка или особый случай, заявила замминистра ведомства Елена Бойко.

«Что касается системы национальных центров, мы на их основе запускаем единые вертикально интегрированные системы по каждому профилю», — приводит РИА Новости ее слова, сказанные на конгрессе «Оргздрав-2019».

Бойко уточнила, что в этом году планируется создать единый регистр по онкологии, а на следующем этапе — по сердечно-сосудистым заболеваниям, акушерству и неонатологии.

По ее словам, это поможет связать все медучреждения одного профиля от национального центра до первичного звена и обеспечить контроль за лечением пациентов.

Кроме того, с помощью единого регистра можно будет выявлять те субъекты или медицинские организации, в которых не соблюдаются клинические рекомендации.

Замминистра отметила, что регистры, которые охватят всю страну, позволят значительно повысить эффективность дальнейшего лечения.

Ранее Минздрав предложил штрафовать учреждения здравоохранения за не отвечающую установленным требованиям медицинскую помощь.

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