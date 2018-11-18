20 комиксов от художницы, которая не умеет рисовать, зато любит шутить
- 25 апреля 2019, 16:19
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Болгарская художница, живущая сейчас в Норвегии и известная в Сети под именем Биби (Bibi), честно признаётся подписчикам, что не умеет рисовать, но любит, — и кто ж ей запретит! Вот девушка и рисует. Как может. И шутит как может — о себе, своём парне и своём бывшем парне, своей жизни и ситуациях, с которыми она сталкивается каждый день. И своим творчеством доказывает: чтобы быть художником, необязательно иметь творческий дар, иногда достаточно и умения посмеяться над собой.
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Узнали себя в этих иллюстрациях?
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