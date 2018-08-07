Тест: Кто вы в «Игре престолов»?

Финальный сезон сериала «Игра престолов» набирает обороты, мертвецы всё ближе подкрадываются к домам живых, а живые всё больше запутываются в отношениях. А кем бы вы могли быть, если бы жили в Семи Королевствах — Старком, Ланнистером, Таргариеном, Баратеоном или бастардом по фамилии Сноу? Пройдите наш тест и узнайте, какой вы герой Вестероса.

Срочно поделитесь результатом в комментариях, а сам тест отправьте своим друзьям и знакомым — фанатам сериала.