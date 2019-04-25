Создан алгоритм, считывающий мысли из мозга

Группа американских ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработала инновационный детектор, способный считывать мысли из мозга, а потом их озвучивать.



В ходе эксперимента удалось воспроизвести мысли человека, правда с небольшой потерей качества. В будущем на основе таких детекторов можно будет создавать нейрокомпьютерные интерфейсы, считают инженеры.

Такие компьютеры сейчас используют в том числе и в медицине, например для обработки данных об активности головного мозга, а также для помощи адаптации людям с потерей речи. Но пока что эти аппараты могут считывать информацию только с помощью движений головы и глаз.

Передача информации с помощью современных компьютеров может быть неточной, а скорость считывания очень медленная.

Недавно американские ученые смогли обучить компьютерный алгоритм воспроизводить речь из мозговой активности человека при ее прослушивании. В своем эксперименте исследователи использовали активность аудиторной коры, полученную с помощью электродов, вживленных в мозг пациентов с эпилепсией.

Сначала программа прослушивала только отдельные простые цифры, затем людей попросили произнести короткие фразы.

Получившаяся речь оказалась разборчивой в 75% случаев, уточнили авторы работы.

Новое исследование команды Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что есть и другой способ синтезировать речь по мозговой активности при движении челюсти, гортани, губ и языка. Этот метод позволяет точнее воспринимать сигналы мозга, уверены специалисты.

Во время эксперимента ученые с помощью электрокортикографа записывали сигналы коры головного мозга у пятерых свободно говорящих добровольцев с эпилепсией, которые произносили вслух несколько сотен предложений.

Мы специально подбирали предложения, чтобы воспроизводить весь спектр типичной для английского языка активности речевого тракта. Одну нейронную сеть мы обучили распознавать сигналы вентральной сенсомоторной коры, верхней височной извилины и нижней лобной извилины, а также понимать элементы движения речевого тракта, а вторую — определять в них акустические параметры речи, исходя из которых она затем синтезировалась, — написали в своем исследовании авторы.

Эксперимент показал, что в 82 предложениях 43% участников добились абсолютного результата, транскрибировав все слова верно.

Авторы работы уверены, что их система будет хорошо работать и с другими языками. В будущем исследователи хотят внедрить свой алгоритм в нейрокомпьютер, который сможет распознавать речь даже у парализованных людей.

Несмотря на то, что человек не способен двигаться, мозг все равно отправляет соответствующие сигналы органам речевого тракта — и машина, обученная на активности чужого мозга, синтезирует речь.