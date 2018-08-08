Джонни Депп собрался жениться на 20-летней россиянке

Британская пресса сообщила о планах голливудского актера Джонни Деппа жениться на юной танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен.

По сведениям таблоида Daily Mail, Полина Глен уже переехала в особняк Деппа на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе, но пока пара скрывает свои отношения и заставляет любого, кто бывает в этом доме, подписать соглашение о неразглашении. Тем не менее Полина ждет предложения от возлюбленного и планирует лично познакомить Деппа со своими родителями, которые проживают в России.

С 20-летней Полиной 55-летний Джонни познакомился на вечеринке в Лос-Анджелесе в прошлом году, а затем их заметили целующимися в Белграде. Глен родом из Санкт-Петербурга и с подросткового возраста занимается танцами. По версии источника издания, в момент знакомства Полина не узнала Деппа и это понравилось актеру, который устал от внимания общественности к своему разводу с актрисой Эмбер Херд.

Последнее время дела у Джонни Деппа идут неважно. За свою кинематографическую карьеру артист заработал около 650 миллионов долларов, но от этих денег практически ничего не осталось из-за беспечности самого Деппа и злоупотреблений его менеджеров, а скандальный развод с Эмбер Херд основательно подпортил ему репутацию. Недавно он потребовал от нее 50 миллионов долларов за клевету о домашнем насилии, которую назвал «тщательно продуманным обманом». Скандалы снизили доверие продюсеров, и в результате Джонни Депп стал лишаться ролей первого плана.



Напомним, в прошлом году Депп совершил очень насыщенную поездку в Россию. Он не только дал концерты в Москве и Санкт-Петербурге, сходил в Мавзолей Ленина на Красной площади под прицелом видеокамер, но и собрал деньги со своих российских фанаток. Кратковременная встреча со звездой стоила каждой по тысяче долларов. На предложение откликнулись 40 девушек, а одна из них, предпринимательница Анастасия Ниязгулова, рассказала подробности о своем свидании с Деппом журналистам.