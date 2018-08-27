Пугающее непонятностью фото растревожило соцсети

Странный снимок опубликовал на своей странице в Твиттер американец под ником dumbass ass idiot. Фотография внезапно стала вирусной и обескуражила тысячи юзеров. И вы поймёте, почему, едва взглянув на изображение.

Назовите один объект на этом фото — попросил подписчиков автор.

Публикация за считанные часы собрала 48 тысяч лайков, 18 тысяч ретвитов и более 2 тысяч комментариев от растревоженных пользователей.

Мне никогда в жизни ещё не было так тревожно, как сейчас.

Так вот что Говард Лавкрафт имел в виду под неописуемыми формами. Спасибо. Теперь я теряю рассудок.

Я испытываю серьёзный дискомфорт, глядя на эти почти узнаваемые вещи.

Это заставляет меня представлять ад — и я не могу представить ничего, кроме этого.

Фото действительно кажется то ли неудачной панорамой, то ли результатом работы нейросетей, то ли плодом больного воображения фотошопера. Люди безуспешно пытаются понять, что находится на изображении, но не могут опознать ни один предмет. И с каждым комментарием тревожность юзеров только нарастала.

Это как осознавать, что тебе снится сон, пока тебе снится сон.

Так вот что ощущают люди во время инсульта?

Я буквально плачу, глядя на это.

Это сводит меня с ума.

Я чувствую себя так неловко. Это один из самых проклятых образов, что я когда-либо видел.

Один человек загрузил загадочную картинку в интернет и не найдя подобных фото среди 35 биллионов изображений, вообще всех до смерти перепугал.

ОТКУДА ЭТО ВООБЩЕ?

«Из ада», — ответили ему.

Потом в комментарии пришла художница и попыталась снизить градус паники, нарисовав то, что могло бы быть изображено на этой искажённой фотографии.

Автор поста оценил фантазию художницы, но секрет пугающего фото так и не открыл.

А вы можете назвать хоть один предмет на исходной картинке?

Ранее «Ридус» публиковал одну загадочную пугающую иллюстрацию, которую, чем больше рассматриваешь, тем страшнее становится.