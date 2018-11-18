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На Красной планете впервые зафиксировали «марсотрясение»

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  • 24 апреля 2019, 16:01
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Руководители марсианской миссии рассказали, что сейсмограф SEIS, который недавно был установлен на поверхность Красной планеты, зафиксировал первое «землетрясение» (насколько этот термин можно отнести к Марсу).

До этого момента прибор уже фиксировал подобные сигналы, но они были гораздо слабее последнего, поэтому ученые склоняются к тому, что на планете произошли сильные сейсмические толчки.

Сейчас информация с приборов проверяется, и если она подтвердится, то это станет первым зафиксированным «марсотрясением».

Ранее такие сильные сейсмические толчки вне Земли фиксировались только на Луне. Напомним, что впервые сейсмическую активность на Марсе стали измерять с 1976 года, но только спустя 43 года удалось засечь мощные толчки.

Первые приборы, которые отправились на Марс, были просто не в состоянии проводить такие исследования. Они фиксировали какие-то толчки, но, скорее всего, это были обычные сильные порывы ветра, — считают исследователи.

Сейчас на Марсе работает настоящий сейсмограф, который может фиксировать даже малейшие колебания планеты. Напомним, что 19 декабря 2018 года посадочная платформа миссии InSight высадила прибор SEIS на грунт рядом с собой.

Несколько месяцев потребовалось марсоходу, чтобы подготовиться к миссии, и недавно аппарат начал сбор информации. В начале апреля датчики сейсмографа зарегистрировали отчетливый сейсмический сигнал. Похожий сигнал ранее фиксировали на Луне во время миссии «Аполлон».

Этот случай говорит о том, что Марс еще сейсмически активен, что делает Красную планету третьим по счету телом в Солнечной системе, где были проведены подобные исследования, — написали ученые.

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