Тест: Угадайте книгу по имени главного героя

Книголюбы да и просто образованные люди обычно гордятся своей подкованностью в области мировой литературы и с лёгкостью узнают писателей в лицо, а их знаменитые произведения — по нескольким строчкам. А сможете ли вы угадать название книги, зная лишь имя её главного героя? Кажется, легко, но на самом деле задание непростое. Проверьте уровень своей начитанности, ответив на вопросы нашего литературного теста!

Хвастайтесь своим результатом в комментариях, тест отправляйте друзьям, а сами попробуйте угадать название книги по обложке, определить литературное произведение по первым строкам, назвать знаменитого писателя по обложке его книги, вспомнить названия книг из школьной программы, а также узнать, кто вы из героев поэмы «Евгений Онегин».