Жительница Химок обвинила замглавы администрации в покушении на убийство

Сотрудница химкинского муниципального учреждения «ХимСпас» Галина Щеглова обратилась в местную прокуратуру с заявлением на заместителя главы городской администрации Александра Прокопенко.

Женщина утверждает, что курирующий деятельность бюджетной организации чиновник совершил умышленное покушение на ее жизнь, попутно нанеся вред здоровью. По словам заявительницы, 12 апреля Прокопенко бросил ей в спину тяжелый каменный предмет, в итоге угодивший пострадавшей в спину.

Меня спасло только то, что удар пришелся чуть-чуть по касательной. Каменная подставка под настольный календарь. Если бы он чуть-чуть промахнулся, попал бы мне четко в позвоночник или в голову. Я не знаю, куда он целился. Но на 6-ой день в судебно-медицинской экспертизе мне сказали, что до сих пор последствия видны наглядно. Сине-зелено-желтое с кровоподтеками пятно — ушиб мягких тканей, — рассказала Галина Щеглова в беседе с журналистом «Ридуса».

Как утверждает Щеглова, инцидент произошел в кабинете директора «ХимСпаса», где в этот момент, помимо нее и Прокопенко, присутствовал и сам руководитель организации.

Обсуждался один документ. В кабинете находились директор, Прокопенко и я. И в какой-то момент зазвучали заявления, что я не исполняю свои обязанности, и меня нужно уволить. Хотя в итоге выяснилось, что этот документ не я должна исполнять, — воспроизвела события того дня пострадавшая.

В процессе обсуждения, вспоминает Галина Щеглова, заместитель начальника Химок начал терять самообладание. По ее словам, поведением Прокопенко напоминал человека, находящегося под воздействие алкоголя или медицинских препаратов.

В какой-то момент, когда он стал срываться на крик, мне показалось, что он может быть под алкоголем или какими-то лекарствами, потому что не может нормальный человек ни с того, ни с сего вот так вот сразу перейти, — считает Галина Щеглова.

В итоге, 15 апреля она подала заявление в прокуратуру, ответа на который до сих пор не последовало.

Редакция «Ридуса» попыталась связаться с Химкинской городской прокуратурой, однако ни по одному из указанных на сайте территориального органа телефонов на звонок не ответили.



В пресс-службе администрации Химок также не смогли оперативно предоставить запрошенную изданием информацию.