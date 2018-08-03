Как проходил взрыв астероида Рюгу

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало анимацию, на которой видно, как космический аппарат «Хаябуса-2» сбросил на поверхность 500-метрового астероида Рюгу бомбу.

Она состояла из медного снаряда массой 2,5 килограмма и 4,5-килограммового заряда взрывчатого вещества. Бомбу сбросили на астероид специально, чтобы она подняла частички пыли и грунта в воздух, а космический аппарат смог их собрать.

На кадрах видно, как на высоте примерно 300 метров снаряд взорвался.

Помимо того, что зонд сделал дополнительный забор частиц пыли с астероида, на поверхности Рюгу появился небольшой кратер, который в дальнейшем станет местом для научных исследований.

Взрыв астероида проходил несколько недель назад, но только недавно в обсерваторию пришли кадры, отправленные аппаратом.

Сообщается, что съемка проводилась бортовой инфракрасной камерой TIR. На кадрах видно, как бомба движется к поверхности планеты, после чего аппарат быстро отлетает на безопасное расстояние, чтобы не повредить свое покрытие.

К сожалению, из-за отдаления на кадрах нельзя разглядеть кратер.

К сожалению, видео не показывает сам момент создания кратера на поверхности Рюгу, поскольку аппарат после сброса бомбы сразу же отлетел от объекта на безопасное расстояние, чтобы не быть поврежденным взрывом, но мы можем в очередной раз отчетливо увидеть поверхность астероида с высоты около 500 метров.



Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, открытый 10 мая 1999 года. Астрономы определили, что он похож по составу на углеродистые метеориты, которые падали на Землю ранее. В них ученые находили различные органические соединения, а также воду, что натолкнуло исследователей на мысль, как возникла жизнь на нашей планете.

Предполагается, что космический аппарат пробудет вблизи Рюгу до конца года, а потом вместе с образцами грунта отправится к Земле и в конце 2020 сбросит капсулу с собранным материалом на поверхность нашей планеты для дальнейшего исследования в научных лабораториях.

