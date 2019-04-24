В теле человека найдена кость, которая ранее считалась утраченной

Группа ученых из Имперского колледжа Лондона заявила, что в ходе последних исследований им удалось обнаружить у человека орган, который долгое время считался утраченным.

Эту кость уже несколько веков считают утраченной, но оказывается, она все еще есть у ощутимого процента населения. Почему некоторые люди ее сохранили, нам пока непонятно, для этого потребуются дополнительные исследования, — рассказали авторы исследования.

Найденная кость расположена в сухожилии икроножной мышцы с задней стороны колена, пояснили ученые.

Напомним, что у каждого человека есть несколько сесамовидных костей (лат. Sesamum), которые находятся в месте, где сухожилия перекидываются через суставы (например, в области запястья, коленного сустава или стопы), обеспечивая защиту сухожилий и увеличивая плечо силы.

Одна из таких костей называется фабелла, что в переводе с латинского означает «маленькая фасоль». Косточка, действительно, очень маленькая и едва различима на рентгене.

У ископаемых видов обезьян фабелла выполняла функцию поддержки коленной чашечки, а также увеличивала механическую силу мышц. У людей такая маленькая кость считалась утраченной в ходе эволюции, но оказывается, что у некоторых людей она по-прежнему есть.

Авторы исследования во время своей работы проанализировали старые медицинские записи, в которых упоминались проблемы с коленями. Самое раннее медицинское упоминание фабеллы относилось к 1875 году.

После изучения старинных «медицинских карт» выяснилось, что в конце XIX фабелла была у 17,9% пациентов. Но тогда медики тоже не знали, какая функция у этой косточки.

Авторы новой работы решили выяснить, сохранилась ли таинственная кость у людей в XXI веке. Ученые разобрали архивы 27 стран за 150-летний период, отсортировав 21 тысячу диагнозов, связанных с коленными суставами.

Оказалось, что фабелла встречается гораздо чаще и точно не может быть исключением. Так, в 1918 году она была обнаружена у 11,2% людей, а в 2018-м — уже у 39%, то есть распространение увеличилось в 3,5 раза.

Нам неизвестно, почему эта кость „вернулась“ в тело человека. Скорее всего, это связано с тем, что современный человек гораздо тяжелее своих далеких предков, он лучше питается, получает больше витаминов. Так как сесамовидные кости растут в ответ на механические воздействия, это может быть связано с изменением нашего образа жизни, — прокомментировали специалисты.

В ходе эволюции у человека также удлинились голени и крупные икроножные мышцы, что увеличило давление на колени. Возможно, организму пришлось наращивать дополнительную защиту.

Но сказать точно ученые пока не могут. Если предполагаемые функции кости не подтвердятся, то фабеллу можно будет отнести к рудиментарному органу, как, например, и аппендикс: он ничего не делает, но при воспалении человек испытывает острую боль.

Сейчас специалисты занимаются подготовкой к крупному исследованию, в ходе которого они хотят выяснить, у каких людей эта кость сохранилась. Для этого ученые проанализируют медкарты и проведут дополнительные исследования среди людей разных возрастов, рас и пола.