В Нижегородской области памятник героям ВОВ выкрасили в розовый цвет
- 24 апреля 2019, 10:35
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Мемориал героям Великой Отечественной войны в городе Кулебаки Нижегородской области предстал в новом, непривычном цвете. Накануне местные жители обнаружили, что элементы фасада памятника приобрели розовый оттенок.
Фотографии «обновленного» мемориала быстро распространились в социальных сетях, пишет kp.ru.
Обсуждая новый внешний вид памятника, горожане отметили излишнюю популярность розового цвета у местных властей. По словам жителей Кулебак, краской этого оттенка в городе уже выкрашены несколько школ и Дворец культуры.
К виртуальной беседе, судя по всему, присоединились и местные власти. Со страницы «Городской округ город Кулебаки» участникам обсуждения сообщили, что цвет был выбран подрядной организацией без учета мнения администрации. Исправить последствия работы коммунальщиков пообещали в ближайшее время:
Благоустройство проводит МКУ „Хозяйственно-эксплуатационное управление“. „Цветовое решение“, естественно, мы не выбирали. Хозяйственное предприятие при проведении работ по обновлению вазонов на площади посчитало, что и памятник можно „обновить“. Естественно, все будет устранено незамедлительно.
Редакция «Ридуса» обратилась в приемную главы местной администрации за подтверждением этой информации.
У нас уже все исправляется, это просто грунтовка. Просто такой подготовительный процесс, все будет сделано как положено, — рассказали изданию в администрации.
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