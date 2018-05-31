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В Нижегородской области памятник героям ВОВ выкрасили в розовый цвет

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© vk.com

Мемориал героям Великой Отечественной войны в городе Кулебаки Нижегородской области предстал в новом, непривычном цвете. Накануне местные жители обнаружили, что элементы фасада памятника приобрели розовый оттенок.

Фотографии «обновленного» мемориала быстро распространились в социальных сетях, пишет kp.ru.

© vk.com

Обсуждая новый внешний вид памятника, горожане отметили излишнюю популярность розового цвета у местных властей. По словам жителей Кулебак, краской этого оттенка в городе уже выкрашены несколько школ и Дворец культуры.

К виртуальной беседе, судя по всему, присоединились и местные власти. Со страницы «Городской округ город Кулебаки» участникам обсуждения сообщили, что цвет был выбран подрядной организацией без учета мнения администрации. Исправить последствия работы коммунальщиков пообещали в ближайшее время:

Благоустройство проводит МКУ „Хозяйственно-эксплуатационное управление“. „Цветовое решение“, естественно, мы не выбирали. Хозяйственное предприятие при проведении работ по обновлению вазонов на площади посчитало, что и памятник можно „обновить“. Естественно, все будет устранено незамедлительно.

Редакция «Ридуса» обратилась в приемную главы местной администрации за подтверждением этой информации.

У нас уже все исправляется, это просто грунтовка. Просто такой подготовительный процесс, все будет сделано как положено, — рассказали изданию в администрации.
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