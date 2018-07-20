Госдума разрешит временную регистрацию в апартаментах

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил о том, что в апартаментах в обозримом будущем может быть разрешена временная регистрация.

«Мы понимаем, что невозможно просто механически приравнять апартаменты к жилым помещениям. К их строительству предъявляются совершенно другие требования. Мы предлагаем признать их пригодными для временного проживания», — заявил Николаев «Российской газете».



В какие сроки может быть утвержден соответствующий законопроект, пока неизвестно.

В том, чтобы апартаменты приблизились по своему статусу к нормальному жилью, заинтересованы не только застройщики, но и власти Москвы. Еще летом 2018 года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин призывал депутатов Госдумы поскорее принять законопроект, который предусматривает возможность регистрации граждан в апартаментах по месту пребывания. По его словам, апартаменты — это 20—30% от новостроек столицы.

Статуса жилых помещений для апартаментов с 2017 года добивается Министерство строительства и ЖКХ. В российском законодательстве пока нет термина «апартаменты», и они причисляются к коммерческой недвижимости. Там нельзя прописаться и получить соответствующие права и возможности. Но и без регистрации жить в апартаментах может быть непросто: на такие здания не распространяются правила проживания в многоквартирных жилых домах, в том числе, к примеру, закон о тишине, а управляющая компания может выставлять счет за коммунальные услуги в разы выше привычных. Да и налоги на коммерческое жилье больше, правда и стоит оно существенно дешевле.

