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Опубликовано видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

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© Олег Кулешов/ТАСС

В Сети опубликовано видео из Северодвинска, где состоялась церемония спуска на воду атомной подводной лодки специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая является первым носителем аппаратов «Посейдон».

На кадрах видно, как командир Антон Алехин по традиции разбивает бутылку шампанского о корабль. За мероприятием в режиме телемоста наблюдал Владимир Путин.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что фото- и видеосъемку новой подводной лодки запретили из соображений секретности. На кадрах можно рассмотреть не так уж много деталей.

Напомним, новый российский подводный комплекс «Посейдон» представляет собой сверхбыстрый беспилотный подводный аппарат с ядерной боеголовкой мощностью несколько мегатонн. «Посейдон» является средством стратегического сдерживания противника, поскольку гарантирует уничтожение любого имеющего выход к морю государства, которое нанесет ядерный удар по России. Ожидается, что ходовые испытания беспилотника «Посейдон» начнутся летом 2019 года.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему беспилотной системе «Посейдон» уделяется так много внимания в России и за рубежом.

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