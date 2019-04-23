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Назначен первый штраф по закону о неуважении к власти

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Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал жителя города Малая Вишера на 30 000 рублей по новому закону о наказании за неуважение к власти. Это первый известный случай наказания по принятому недавно закону.

«Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера, разместил в сети Интернет в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме», — пояснили «Интерфаксу» в суде.

Правонарушителя зовут Юрий Картыжев, а речь в его административном деле идет о размещении в соцсети «ВКонтакте» двух записей, которые касаются президента России Владимира Путина.

Картыжев опубликовал в Сети запись из суда. Из нее следует, что своей вины он не признает, считает приговор суда «неадекватным» и намерен его обжаловать.

Напомним, закон о наказании за оскорбление власти в интернете вступил в силу 29 марта. Он предусматривает штраф для граждан в размере от 30 000 до 100 000 рублей. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100—200 тысяч рублей, а в случае «устойчивого рецидива» — до 200—300 тысяч рублей, кроме того в качестве альтернативы предусмотрен административный арест на срок до 15 суток.

Под оскорблением в законе понимается «информация в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как выражать недовольство в Сети без штрафов.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 23:24

    а что, уважение к действующей власти является обязательным? вот не уважаю я какую то политическую силу. голосую на выборах за других. потому, что не уважаю.
    может суды-тройки ввести?

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