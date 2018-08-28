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Раскрыта сумма страхования пассажиров «Яндекс.Такси»

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© wikimedia.org

Каждый из водителей и пассажиров «Яндекс.Такси» застрахованы на два миллиона рублей, заявил директор по развитию бизнеса компании Алексей Федотов.

По его словам, «Яндекс.Такси» стала в 2017 году первым подобным сервисом, внедрившим страхование каждого пассажира и водителя на время выполнения заказа.

«Сейчас любой пассажир, заказывающий „Яндекс.Такси“, застрахован на два миллиона рублей», — сообщил Федотов в интервью kp.ru.

Он уточнил, что страхуется как здоровье, так и жизнь пассажиров. При этом выплата производится в 98% страховых случаев.

Федотов добавил, что в случае несчастного случая «Яндекс.Такси» перенаправляет клиента в страховую кампанию. В настоящее время с компанией сотрудничают сразу три страховщика.

Самой же важной задачей для компании Федотов назвал повышение системы безопасности.

Ранее «Ридус» подробно разбирался, почему ездить на московском такси часто бывает небезопасно.

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