Водителей будут предупреждать о едущих рядом нарушителях ПДД

Объединение электронных баз МВД РФ с базами страховщиков и дорожников позволит предупреждать водителей о едущих рядом нарушителях правил дорожного движения, заявил первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой.

В ходе IV конференции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года» Горовой отметил, что планируется максимально интегрировать электронные базы данных МВД РФ, страхового сообщества и базы данных дорожников.

В первую очередь это делается для того, чтобы предупреждать водителей об осложнении ситуации на том или ином участке дороги и об ограничениях движения в связи с ремонтом. Также предполагается предупреждать и об опасности, исходящей от нарушителей ПДД, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МВД и Минздрав решили обмениваться данными о водителях-алкоголиках.