найти ×
   
  • USD 0.00
    63.79
  • EUR +0.02
    71.75
СохранитьСохранено0
×

201644

10+ иллюстраций о том, как выглядит наша жизнь с гаджетами со стороны

Small dd3dc5f883
  • 23 апреля 2019, 15:49
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Венгерская художница Беатрикс Папп (Beatrix Papp) пару лет назад начала рисовать забавные комиксы о людях, животных и цифровых технологиях. Особое внимание девушка уделяет зависимости человечества от гаджетов:

Мы используем наши телефоны, планшеты, ноутбуки и плееры буквально везде в нашей жизни. Я пытаюсь показать те моменты, когда вездесущность гаджетов смешна и нелепа.

Во многих этих ироничных работах вы наверняка узнаете себя.

1. Большая рыба

2. Танцы навсегда

3. Массаж для кота

4. Тренды («Сохраните Землю»)

5. Счастливого Рождества

6. Помада

7. Океанариум

8. Пара

9. Выскочка

10. GPS-потеря

11. Покупки

12. Бессонная ночь

13. Прогулки с собакой

14. Виртуальные интересы

15. Селфи для Instagram

16. Упаковка

17. Режим восстановления

18. Релакс-йога

19. Новости

20. Многозадачность

21. Мейкап

22. Топ-видео

23. Питомцы

24. Связь

25. Современные сказки

26. Книголюб

27. Занятость

28. Музыка

29. Цветы жизни

30. Гулливер-GPS

31. Готовка праздничного ужина

32. Роскошный телефон

33. Загрузка

34. Макро

35. Батарейка села

Что вы думаете об этом творчестве?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
10032624читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30614922читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6291070читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

402708503читать позжечитаю позже