10+ иллюстраций о том, как выглядит наша жизнь с гаджетами со стороны

Венгерская художница Беатрикс Папп (Beatrix Papp) пару лет назад начала рисовать забавные комиксы о людях, животных и цифровых технологиях. Особое внимание девушка уделяет зависимости человечества от гаджетов:

Мы используем наши телефоны, планшеты, ноутбуки и плееры буквально везде в нашей жизни. Я пытаюсь показать те моменты, когда вездесущность гаджетов смешна и нелепа.

Во многих этих ироничных работах вы наверняка узнаете себя.

1. Большая рыба

2. Танцы навсегда

3. Массаж для кота

4. Тренды («Сохраните Землю»)

5. Счастливого Рождества

6. Помада

7. Океанариум

8. Пара

9. Выскочка

10. GPS-потеря

11. Покупки

12. Бессонная ночь

13. Прогулки с собакой

14. Виртуальные интересы

15. Селфи для Instagram

16. Упаковка

17. Режим восстановления

18. Релакс-йога

19. Новости

20. Многозадачность

21. Мейкап

22. Топ-видео

23. Питомцы

24. Связь

25. Современные сказки

26. Книголюб

27. Занятость

28. Музыка

29. Цветы жизни

30. Гулливер-GPS

31. Готовка праздничного ужина

32. Роскошный телефон

33. Загрузка

34. Макро

35. Батарейка села

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