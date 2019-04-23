найти ×
   
  • USD 0.00
    63.79
  • EUR +0.02
    71.75
СохранитьСохранено0
×

001060

Медики вычислили безопасную дозу кофе в день

Small 8c0837760a
  • 23 апреля 2019, 12:47
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Команда медиков из Австралии, США и Великобритании провела крупное исследование, в ходе которого выяснила оптимальную и безопасную дозу кофе для среднестатистического здорового человека.

Во время работы специалисты проанализировали 300 исследований, в которых приняли участие 4800 человек.

В этих исследованиях ученые учитывали возраст испытуемых, место работы, индекс массы тела, вредные привычки, а также физическую активность. Во время прошлых опросов люди рассказывали, как часто они пьют кофе в течение дня.

Оказалось, что кофе может положительно сказываться не только на самочувствии человека, но и на его успехах в спорте. Главное, чтобы дозы кофеина не выходили за норму, отметили специалисты.

Среднестатистическому человеку достаточно выпивать около двух чашек кофе в день, чтобы усилить эффект от тренировок, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Science Alert.

Как показали исследования, умеренное употребление кофеина способно улучшить результаты упражнений до 16%.

Ученые напомнили, что нормой для обычного человека, у которого нет серьезных проблем со здоровьем, является доза от трех до шести миллиграммов кофеина на килограмм веса. Получается, что мужчине, который весит 70 килограммов, будет достаточно в день 210—420 миллиграммов кофеина.

А это примерно две чашки кофе, уточнили специалисты.

Стоит отметить, что такие показатели являются нормой для человека, который и раньше пил кофе, занимаясь спортом.

Людям, не привыкшим пить кофе, следует начинать с меньшей дозы. Употреблять напиток рекомендуется за 45—90 минут до начала тренировки, — пояснили авторы работы.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
13453753читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
10032624читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

402708503читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6291070читать позжечитаю позже