Медики вычислили безопасную дозу кофе в день

Команда медиков из Австралии, США и Великобритании провела крупное исследование, в ходе которого выяснила оптимальную и безопасную дозу кофе для среднестатистического здорового человека.

Во время работы специалисты проанализировали 300 исследований, в которых приняли участие 4800 человек.

В этих исследованиях ученые учитывали возраст испытуемых, место работы, индекс массы тела, вредные привычки, а также физическую активность. Во время прошлых опросов люди рассказывали, как часто они пьют кофе в течение дня.

Оказалось, что кофе может положительно сказываться не только на самочувствии человека, но и на его успехах в спорте. Главное, чтобы дозы кофеина не выходили за норму, отметили специалисты.

Среднестатистическому человеку достаточно выпивать около двух чашек кофе в день, чтобы усилить эффект от тренировок, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Science Alert.



Как показали исследования, умеренное употребление кофеина способно улучшить результаты упражнений до 16%.

Ученые напомнили, что нормой для обычного человека, у которого нет серьезных проблем со здоровьем, является доза от трех до шести миллиграммов кофеина на килограмм веса. Получается, что мужчине, который весит 70 килограммов, будет достаточно в день 210—420 миллиграммов кофеина.

А это примерно две чашки кофе, уточнили специалисты.

Стоит отметить, что такие показатели являются нормой для человека, который и раньше пил кофе, занимаясь спортом.